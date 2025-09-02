通貨 / ROIV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ROIV: Roivant Sciences Ltd
15.09 USD 0.19 (1.24%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ROIVの今日の為替レートは、-1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり14.94の安値と15.52の高値で取引されました。
Roivant Sciences Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROIV News
- Montes Archimedes Acquisition (ROIV) Surges 7.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- H.C. ワインライト、ロイバント・サイエンシズの目標株価を20ドルに引き上げ
- Roivant Sciences stock price target raised to $20 by H.C. Wainwright
- Roivant: Brepocitinib’s DM Data Impress, Pipeline Focus Narrows (NASDAQ:ROIV)
- Roivant Leaps Into A Profit-Taking Zone, Stoked By Promise In Autoimmune Disease
- ゴールドマン・サックス、ロイバント・サイエンシズの目標株価を24ドルに引き上げ
- Roivant Sciences stock price target raised to $24 by Goldman Sachs
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Discusses on Brepocitinib in DM: VALOR Phase 3 Study Results Conference (NASDAQ:ROIV) 2025-09-17
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Discusses on Brepocitinib in DM: VALOR Phase 3 Study Results
- Why Roivant Sciences Stock Is Soaring Today
- 皮膚筋炎の第3相試験で良好な結果を受け、ロイバント株が急騰
- Roivant stock surges after positive Phase 3 trial results for dermatomyositis
- ブレポシチニブ、第3相皮膚筋炎試験で良好な結果を示す
- Brepocitinib shows positive results in phase 3 dermatomyositis trial
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- ロイバント・サイエンシズの株価、52週高値の14.29ドルに到達
- Roivant Sciences stock hits 52-week high at $14.29
- Roivant Sciences stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Roivant Sciences stock hits 52-week high at 13.06 USD
- Japan grants orphan drug status to Pulmovant’s mosliciguat for PH-ILD
- Roivant Sciences Ltd. - Immunovant Batoclimab Graves' Disease Proof-of-Concept Study
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Special Call - Slideshow (NASDAQ:ROIV)
- Roivant Sciences stock rating reiterated by TD Cowen ahead of trial data
1日のレンジ
14.94 15.52
1年のレンジ
6.22 16.05
- 以前の終値
- 15.28
- 始値
- 15.04
- 買値
- 15.09
- 買値
- 15.39
- 安値
- 14.94
- 高値
- 15.52
- 出来高
- 14.911 K
- 1日の変化
- -1.24%
- 1ヶ月の変化
- 26.07%
- 6ヶ月の変化
- 48.96%
- 1年の変化
- 30.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K