ROIV: Roivant Sciences Ltd

15.09 USD 0.19 (1.24%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ROIVの今日の為替レートは、-1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり14.94の安値と15.52の高値で取引されました。

Roivant Sciences Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
14.94 15.52
1年のレンジ
6.22 16.05
以前の終値
15.28
始値
15.04
買値
15.09
買値
15.39
安値
14.94
高値
15.52
出来高
14.911 K
1日の変化
-1.24%
1ヶ月の変化
26.07%
6ヶ月の変化
48.96%
1年の変化
30.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K