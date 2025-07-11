Валюты / ROIV
ROIV: Roivant Sciences Ltd
14.18 USD 0.23 (1.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ROIV за сегодня изменился на 1.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.94, а максимальная — 14.29.
Следите за динамикой Roivant Sciences Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ROIV
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- Акции Roivant Sciences достигли 52-недельного максимума в $14,29
- Roivant Sciences stock hits 52-week high at $14.29
- Roivant Sciences stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Roivant Sciences stock hits 52-week high at 13.06 USD
- Japan grants orphan drug status to Pulmovant’s mosliciguat for PH-ILD
- Roivant Sciences Ltd. - Immunovant Batoclimab Graves' Disease Proof-of-Concept Study
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Special Call - Slideshow (NASDAQ:ROIV)
- Roivant Sciences stock rating reiterated by TD Cowen ahead of trial data
- Earnings call transcript: Roivant Sciences Misses Q1 2026 EPS, Revenue Forecasts
- Roivant Sciences: Vant Model And IMVT-1402 Create A 2025 Catalyst Stack (NASDAQ:ROIV)
- Why Roivant Sciences Stock Bounced Back on Tuesday
- Leerink Partners raises Roivant Sciences stock price target to $18 on lower share count
- Why Roivant Sciences Stock Was Slipping on Monday
- Roivant Sciences Ltd. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ROIV)
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Roivant Sciences earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Kura Oncology (KURA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Roivant Sciences’ president Venker sells $1.15 million in shares
- Immunovant (IMVT) chief technology officer Stout sells $26k in stock
Дневной диапазон
13.94 14.29
Годовой диапазон
6.22 14.47
- Предыдущее закрытие
- 13.95
- Open
- 13.95
- Bid
- 14.18
- Ask
- 14.48
- Low
- 13.94
- High
- 14.29
- Объем
- 12.483 K
- Дневное изменение
- 1.65%
- Месячное изменение
- 18.46%
- 6-месячное изменение
- 39.98%
- Годовое изменение
- 22.56%
