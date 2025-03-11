Moedas / RMBL
RMBL: RumbleOn Inc - Class B
2.09 USD 0.02 (0.95%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RMBL para hoje mudou para -0.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.00 e o mais alto foi 2.17.
Veja a dinâmica do par de moedas RumbleOn Inc - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RMBL Notícias
Faixa diária
2.00 2.17
Faixa anual
1.46 7.06
- Fechamento anterior
- 2.11
- Open
- 2.05
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Low
- 2.00
- High
- 2.17
- Volume
- 55
- Mudança diária
- -0.95%
- Mudança mensal
- 1.95%
- Mudança de 6 meses
- -50.82%
- Mudança anual
- -53.66%
