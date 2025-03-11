クォートセクション
通貨 / RMBL
RMBL: RumbleOn Inc - Class B

2.09 USD 0.02 (0.95%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RMBLの今日の為替レートは、-0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり2.00の安値と2.17の高値で取引されました。

RumbleOn Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

RMBL News

1日のレンジ
2.00 2.17
1年のレンジ
1.46 7.06
以前の終値
2.11
始値
2.05
買値
2.09
買値
2.39
安値
2.00
高値
2.17
出来高
55
1日の変化
-0.95%
1ヶ月の変化
1.95%
6ヶ月の変化
-50.82%
1年の変化
-53.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K