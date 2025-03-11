通貨 / RMBL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RMBL: RumbleOn Inc - Class B
2.09 USD 0.02 (0.95%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RMBLの今日の為替レートは、-0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり2.00の安値と2.17の高値で取引されました。
RumbleOn Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
RMBL News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- RumbleOn stock shows signs of turnaround as DA Davidson maintains neutral rating
- RumbleOn, Inc. (RMBL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RumbleOn surge13% despite Q2 earnings miss, rebranding to RideNow
- RumbleON earnings missed by $0.86, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- rumbleon shareholders approve stock incentive plan amendment
- RumbleON stock hits 52-week low at $1.63 amid market challenges
- RumbleON stock hits 52-week low at $1.95 amid market challenges
- What's Going On With Powersports Retailer RumbleOn Stock Today? - RumbleON (NASDAQ:RMBL)
- Tesla To $120? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Ciena (NYSE:CIEN), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- RumbleOn, Inc. (RMBL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.00 2.17
1年のレンジ
1.46 7.06
- 以前の終値
- 2.11
- 始値
- 2.05
- 買値
- 2.09
- 買値
- 2.39
- 安値
- 2.00
- 高値
- 2.17
- 出来高
- 55
- 1日の変化
- -0.95%
- 1ヶ月の変化
- 1.95%
- 6ヶ月の変化
- -50.82%
- 1年の変化
- -53.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K