QuotazioniSezioni
Valute / RMBL
Tornare a Azioni

RMBL: RumbleOn Inc - Class B

2.09 USD 0.02 (0.95%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RMBL ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.00 e ad un massimo di 2.17.

Segui le dinamiche di RumbleOn Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RMBL News

Intervallo Giornaliero
2.00 2.17
Intervallo Annuale
1.46 7.06
Chiusura Precedente
2.11
Apertura
2.05
Bid
2.09
Ask
2.39
Minimo
2.00
Massimo
2.17
Volume
55
Variazione giornaliera
-0.95%
Variazione Mensile
1.95%
Variazione Semestrale
-50.82%
Variazione Annuale
-53.66%
21 settembre, domenica