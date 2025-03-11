Valute / RMBL
RMBL: RumbleOn Inc - Class B
2.09 USD 0.02 (0.95%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RMBL ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.00 e ad un massimo di 2.17.
Segui le dinamiche di RumbleOn Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.00 2.17
Intervallo Annuale
1.46 7.06
- Chiusura Precedente
- 2.11
- Apertura
- 2.05
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Minimo
- 2.00
- Massimo
- 2.17
- Volume
- 55
- Variazione giornaliera
- -0.95%
- Variazione Mensile
- 1.95%
- Variazione Semestrale
- -50.82%
- Variazione Annuale
- -53.66%
21 settembre, domenica