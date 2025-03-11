통화 / RMBL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RMBL: RumbleOn Inc - Class B
2.09 USD 0.02 (0.95%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RMBL 환율이 오늘 -0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.00이고 고가는 2.17이었습니다.
RumbleOn Inc - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
RMBL News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- RumbleOn stock shows signs of turnaround as DA Davidson maintains neutral rating
- RumbleOn, Inc. (RMBL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RumbleOn surge13% despite Q2 earnings miss, rebranding to RideNow
- RumbleON earnings missed by $0.86, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- rumbleon shareholders approve stock incentive plan amendment
- RumbleON stock hits 52-week low at $1.63 amid market challenges
- RumbleON stock hits 52-week low at $1.95 amid market challenges
- What's Going On With Powersports Retailer RumbleOn Stock Today? - RumbleON (NASDAQ:RMBL)
- Tesla To $120? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Ciena (NYSE:CIEN), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- RumbleOn, Inc. (RMBL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
2.00 2.17
년간 변동
1.46 7.06
- 이전 종가
- 2.11
- 시가
- 2.05
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- 저가
- 2.00
- 고가
- 2.17
- 볼륨
- 55
- 일일 변동
- -0.95%
- 월 변동
- 1.95%
- 6개월 변동
- -50.82%
- 년간 변동율
- -53.66%
20 9월, 토요일