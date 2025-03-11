Валюты / RMBL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RMBL: RumbleOn Inc - Class B
2.09 USD 0.02 (0.95%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RMBL за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.00, а максимальная — 2.17.
Следите за динамикой RumbleOn Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RMBL
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- RumbleOn stock shows signs of turnaround as DA Davidson maintains neutral rating
- RumbleOn, Inc. (RMBL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RumbleOn surge13% despite Q2 earnings miss, rebranding to RideNow
- RumbleON earnings missed by $0.86, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- rumbleon shareholders approve stock incentive plan amendment
- RumbleON stock hits 52-week low at $1.63 amid market challenges
- RumbleON stock hits 52-week low at $1.95 amid market challenges
- What's Going On With Powersports Retailer RumbleOn Stock Today? - RumbleON (NASDAQ:RMBL)
- Tesla To $120? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Ciena (NYSE:CIEN), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- RumbleOn, Inc. (RMBL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.00 2.17
Годовой диапазон
1.46 7.06
- Предыдущее закрытие
- 2.11
- Open
- 2.05
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Low
- 2.00
- High
- 2.17
- Объем
- 55
- Дневное изменение
- -0.95%
- Месячное изменение
- 1.95%
- 6-месячное изменение
- -50.82%
- Годовое изменение
- -53.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.