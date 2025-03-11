Divisas / RMBL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RMBL: RumbleOn Inc - Class B
2.09 USD 0.02 (0.95%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RMBL de hoy ha cambiado un -0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.00, mientras que el máximo ha alcanzado 2.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RumbleOn Inc - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
RMBL News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- RumbleOn stock shows signs of turnaround as DA Davidson maintains neutral rating
- RumbleOn, Inc. (RMBL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RumbleOn surge13% despite Q2 earnings miss, rebranding to RideNow
- RumbleON earnings missed by $0.86, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- rumbleon shareholders approve stock incentive plan amendment
- RumbleON stock hits 52-week low at $1.63 amid market challenges
- RumbleON stock hits 52-week low at $1.95 amid market challenges
- What's Going On With Powersports Retailer RumbleOn Stock Today? - RumbleON (NASDAQ:RMBL)
- Tesla To $120? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Ciena (NYSE:CIEN), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- RumbleOn, Inc. (RMBL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.00 2.17
Rango anual
1.46 7.06
- Cierres anteriores
- 2.11
- Open
- 2.05
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Low
- 2.00
- High
- 2.17
- Volumen
- 55
- Cambio diario
- -0.95%
- Cambio mensual
- 1.95%
- Cambio a 6 meses
- -50.82%
- Cambio anual
- -53.66%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B