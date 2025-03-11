货币 / RMBL
RMBL: RumbleOn Inc - Class B
2.09 USD 0.02 (0.95%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RMBL汇率已更改-0.95%。当日，交易品种以低点2.00和高点2.17进行交易。
关注RumbleOn Inc - Class B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RMBL新闻
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- RumbleOn stock shows signs of turnaround as DA Davidson maintains neutral rating
- RumbleOn, Inc. (RMBL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RumbleOn surge13% despite Q2 earnings miss, rebranding to RideNow
- RumbleON earnings missed by $0.86, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- rumbleon shareholders approve stock incentive plan amendment
- RumbleON stock hits 52-week low at $1.63 amid market challenges
- RumbleON stock hits 52-week low at $1.95 amid market challenges
- What's Going On With Powersports Retailer RumbleOn Stock Today? - RumbleON (NASDAQ:RMBL)
- Tesla To $120? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Ciena (NYSE:CIEN), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- RumbleOn, Inc. (RMBL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.00 2.17
年范围
1.46 7.06
- 前一天收盘价
- 2.11
- 开盘价
- 2.05
- 卖价
- 2.09
- 买价
- 2.39
- 最低价
- 2.00
- 最高价
- 2.17
- 交易量
- 55
- 日变化
- -0.95%
- 月变化
- 1.95%
- 6个月变化
- -50.82%
- 年变化
- -53.66%
