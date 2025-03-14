Moedas / RLX
RLX: RLX Technology Inc American Depositary Shares, each representin
2.56 USD 0.02 (0.78%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RLX para hoje mudou para -0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.55 e o mais alto foi 2.59.
Veja a dinâmica do par de moedas RLX Technology Inc American Depositary Shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.55 2.59
Faixa anual
1.57 2.84
- Fechamento anterior
- 2.58
- Open
- 2.56
- Bid
- 2.56
- Ask
- 2.86
- Low
- 2.55
- High
- 2.59
- Volume
- 558
- Mudança diária
- -0.78%
- Mudança mensal
- 1.59%
- Mudança de 6 meses
- 34.74%
- Mudança anual
- 40.66%
