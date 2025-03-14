货币 / RLX
RLX: RLX Technology Inc American Depositary Shares, each representin
2.58 USD 0.03 (1.18%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RLX汇率已更改1.18%。当日，交易品种以低点2.56和高点2.61进行交易。
关注RLX Technology Inc American Depositary Shares, each representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.56 2.61
年范围
1.57 2.84
- 前一天收盘价
- 2.55
- 开盘价
- 2.56
- 卖价
- 2.58
- 买价
- 2.88
- 最低价
- 2.56
- 最高价
- 2.61
- 交易量
- 894
- 日变化
- 1.18%
- 月变化
- 2.38%
- 6个月变化
- 35.79%
- 年变化
- 41.76%
