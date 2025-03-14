KurseKategorien
Währungen / RLX
Zurück zum Aktien

RLX: RLX Technology Inc American Depositary Shares, each representin

2.54 USD 0.04 (1.55%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RLX hat sich für heute um -1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.52 bis zu einem Hoch von 2.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die RLX Technology Inc American Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RLX News

Tagesspanne
2.52 2.59
Jahresspanne
1.57 2.84
Vorheriger Schlusskurs
2.58
Eröffnung
2.56
Bid
2.54
Ask
2.84
Tief
2.52
Hoch
2.59
Volumen
2.212 K
Tagesänderung
-1.55%
Monatsänderung
0.79%
6-Monatsänderung
33.68%
Jahresänderung
39.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K