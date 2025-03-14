Währungen / RLX
RLX: RLX Technology Inc American Depositary Shares, each representin
2.54 USD 0.04 (1.55%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RLX hat sich für heute um -1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.52 bis zu einem Hoch von 2.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die RLX Technology Inc American Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.52 2.59
Jahresspanne
1.57 2.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.58
- Eröffnung
- 2.56
- Bid
- 2.54
- Ask
- 2.84
- Tief
- 2.52
- Hoch
- 2.59
- Volumen
- 2.212 K
- Tagesänderung
- -1.55%
- Monatsänderung
- 0.79%
- 6-Monatsänderung
- 33.68%
- Jahresänderung
- 39.56%
