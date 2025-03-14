通貨 / RLX
RLX: RLX Technology Inc American Depositary Shares, each representin
2.54 USD 0.04 (1.55%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RLXの今日の為替レートは、-1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり2.52の安値と2.59の高値で取引されました。
RLX Technology Inc American Depositary Shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.52 2.59
1年のレンジ
1.57 2.84
- 以前の終値
- 2.58
- 始値
- 2.56
- 買値
- 2.54
- 買値
- 2.84
- 安値
- 2.52
- 高値
- 2.59
- 出来高
- 2.212 K
- 1日の変化
- -1.55%
- 1ヶ月の変化
- 0.79%
- 6ヶ月の変化
- 33.68%
- 1年の変化
- 39.56%
