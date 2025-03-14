Валюты / RLX
RLX: RLX Technology Inc American Depositary Shares, each representin
2.55 USD 0.06 (2.30%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RLX за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 2.60.
Следите за динамикой RLX Technology Inc American Depositary Shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.55 2.60
Годовой диапазон
1.57 2.84
- Предыдущее закрытие
- 2.61
- Open
- 2.58
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- Low
- 2.55
- High
- 2.60
- Объем
- 3.509 K
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- 1.19%
- 6-месячное изменение
- 34.21%
- Годовое изменение
- 40.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.