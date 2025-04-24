Moedas / RLMD
RLMD: Relmada Therapeutics Inc
1.65 USD 0.14 (9.27%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RLMD para hoje mudou para 9.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.52 e o mais alto foi 1.68.
RLMD Notícias
- Relmada Therapeutics apresenta estratégias para tratamento de câncer em conferência
- Relmada Therapeutics at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Insights on Cancer Treatment
- Relmada Therapeutics outlines pipeline progress in shareholder letter
- Exclusive: Relmada CEO says his recent buy reflects ’significant undervaluation’
- Relmada Therapeutics executive purchases 55,000 shares on open market
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Relmada appoints bladder cancer expert as clinical advisory chair
- Relmada Therapeutics Appoints Urology Expert Raj S. Pruthi, MD as CMO-Urology
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Faixa diária
1.52 1.68
Faixa anual
0.24 3.98
- Fechamento anterior
- 1.51
- Open
- 1.53
- Bid
- 1.65
- Ask
- 1.95
- Low
- 1.52
- High
- 1.68
- Volume
- 581
- Mudança diária
- 9.27%
- Mudança mensal
- 46.02%
- Mudança de 6 meses
- 511.11%
- Mudança anual
- -49.07%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh