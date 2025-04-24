Valute / RLMD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RLMD: Relmada Therapeutics Inc
1.53 USD 0.12 (7.27%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RLMD ha avuto una variazione del -7.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.50 e ad un massimo di 1.70.
Segui le dinamiche di Relmada Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RLMD News
- Relmada Therapeutics alla Small-Cap Virtual Conference: Approfondimenti strategici sul trattamento del cancro
- Relmada Therapeutics at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Insights on Cancer Treatment
- Relmada Therapeutics outlines pipeline progress in shareholder letter
- Exclusive: Relmada CEO says his recent buy reflects ’significant undervaluation’
- Relmada Therapeutics executive purchases 55,000 shares on open market
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Relmada appoints bladder cancer expert as clinical advisory chair
- Relmada Therapeutics Appoints Urology Expert Raj S. Pruthi, MD as CMO-Urology
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Intervallo Giornaliero
1.50 1.70
Intervallo Annuale
0.24 3.98
- Chiusura Precedente
- 1.65
- Apertura
- 1.65
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Minimo
- 1.50
- Massimo
- 1.70
- Volume
- 475
- Variazione giornaliera
- -7.27%
- Variazione Mensile
- 35.40%
- Variazione Semestrale
- 466.67%
- Variazione Annuale
- -52.78%
21 settembre, domenica