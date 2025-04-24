Валюты / RLMD
RLMD: Relmada Therapeutics Inc
1.60 USD 0.07 (4.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RLMD за сегодня изменился на -4.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.45, а максимальная — 1.93.
Следите за динамикой Relmada Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RLMD
- Relmada Therapeutics outlines pipeline progress in shareholder letter
- Exclusive: Relmada CEO says his recent buy reflects ’significant undervaluation’
- Relmada Therapeutics executive purchases 55,000 shares on open market
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Relmada appoints bladder cancer expert as clinical advisory chair
- Relmada Therapeutics Appoints Urology Expert Raj S. Pruthi, MD as CMO-Urology
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Дневной диапазон
1.45 1.93
Годовой диапазон
0.24 3.98
- Предыдущее закрытие
- 1.67
- Open
- 1.70
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Low
- 1.45
- High
- 1.93
- Объем
- 2.541 K
- Дневное изменение
- -4.19%
- Месячное изменение
- 41.59%
- 6-месячное изменение
- 492.59%
- Годовое изменение
- -50.62%
