RLMD: Relmada Therapeutics Inc
1.58 USD 0.07 (4.24%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RLMD hat sich für heute um -4.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.54 bis zu einem Hoch von 1.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Relmada Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.54 1.70
Jahresspanne
0.24 3.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.65
- Eröffnung
- 1.65
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Tief
- 1.54
- Hoch
- 1.70
- Volumen
- 205
- Tagesänderung
- -4.24%
- Monatsänderung
- 39.82%
- 6-Monatsänderung
- 485.19%
- Jahresänderung
- -51.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K