RLMD: Relmada Therapeutics Inc
1.65 USD 0.14 (9.27%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RLMDの今日の為替レートは、9.27%変化しました。日中、通貨は1あたり1.52の安値と1.68の高値で取引されました。
Relmada Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.52 1.68
1年のレンジ
0.24 3.98
- 以前の終値
- 1.51
- 始値
- 1.53
- 買値
- 1.65
- 買値
- 1.95
- 安値
- 1.52
- 高値
- 1.68
- 出来高
- 581
- 1日の変化
- 9.27%
- 1ヶ月の変化
- 46.02%
- 6ヶ月の変化
- 511.11%
- 1年の変化
- -49.07%
