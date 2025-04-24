货币 / RLMD
RLMD: Relmada Therapeutics Inc
1.60 USD 0.07 (4.19%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RLMD汇率已更改-4.19%。当日，交易品种以低点1.45和高点1.93进行交易。
关注Relmada Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.45 1.93
年范围
0.24 3.98
- 前一天收盘价
- 1.67
- 开盘价
- 1.70
- 卖价
- 1.60
- 买价
- 1.90
- 最低价
- 1.45
- 最高价
- 1.93
- 交易量
- 2.541 K
- 日变化
- -4.19%
- 月变化
- 41.59%
- 6个月变化
- 492.59%
- 年变化
- -50.62%
