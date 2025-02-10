Moedas / RILYL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RILYL: B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a
7.00 USD 0.05 (0.71%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RILYL para hoje mudou para -0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.61 e o mais alto foi 7.10.
Veja a dinâmica do par de moedas B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RILYL Notícias
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- RILYL stock touches 52-week low at $2.06 amid sharp annual decline
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley Financial misses annual report filing deadline for third consecutive year
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- The Murky Outlook For B. Riley Financial's Baby Bonds (NASDAQ:RILY)
Faixa diária
6.61 7.10
Faixa anual
1.77 10.50
- Fechamento anterior
- 7.05
- Open
- 6.80
- Bid
- 7.00
- Ask
- 7.30
- Low
- 6.61
- High
- 7.10
- Volume
- 48
- Mudança diária
- -0.71%
- Mudança mensal
- 14.57%
- Mudança de 6 meses
- 86.67%
- Mudança anual
- -6.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh