通貨 / RILYL
RILYL: B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a
7.00 USD 0.05 (0.71%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RILYLの今日の為替レートは、-0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり6.61の安値と7.10の高値で取引されました。
B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.61 7.10
1年のレンジ
1.77 10.50
- 以前の終値
- 7.05
- 始値
- 6.80
- 買値
- 7.00
- 買値
- 7.30
- 安値
- 6.61
- 高値
- 7.10
- 出来高
- 48
- 1日の変化
- -0.71%
- 1ヶ月の変化
- 14.57%
- 6ヶ月の変化
- 86.67%
- 1年の変化
- -6.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K