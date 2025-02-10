QuotazioniSezioni
Valute / RILYL
RILYL: B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a

6.97 USD 0.03 (0.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RILYL ha avuto una variazione del -0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.73 e ad un massimo di 7.09.

Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.73 7.09
Intervallo Annuale
1.77 10.50
Chiusura Precedente
7.00
Apertura
7.00
Bid
6.97
Ask
7.27
Minimo
6.73
Massimo
7.09
Volume
26
Variazione giornaliera
-0.43%
Variazione Mensile
14.08%
Variazione Semestrale
85.87%
Variazione Annuale
-6.94%
