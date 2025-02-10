Валюты / RILYL
RILYL: B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a
6.63 USD 0.03 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RILYL за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.15, а максимальная — 6.72.
Следите за динамикой B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.15 6.72
Годовой диапазон
1.77 10.50
- Предыдущее закрытие
- 6.60
- Open
- 6.72
- Bid
- 6.63
- Ask
- 6.93
- Low
- 6.15
- High
- 6.72
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 8.51%
- 6-месячное изменение
- 76.80%
- Годовое изменение
- -11.48%
