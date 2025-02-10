货币 / RILYL
RILYL: B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a
7.01 USD 0.38 (5.73%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RILYL汇率已更改5.73%。当日，交易品种以低点6.65和高点7.08进行交易。
关注B. Riley Financial Inc - Depositary Shares, each representing a动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RILYL新闻
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- RILYL stock touches 52-week low at $2.06 amid sharp annual decline
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley Financial misses annual report filing deadline for third consecutive year
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- The Murky Outlook For B. Riley Financial's Baby Bonds (NASDAQ:RILY)
日范围
6.65 7.08
年范围
1.77 10.50
- 前一天收盘价
- 6.63
- 开盘价
- 6.65
- 卖价
- 7.01
- 买价
- 7.31
- 最低价
- 6.65
- 最高价
- 7.08
- 交易量
- 39
- 日变化
- 5.73%
- 月变化
- 14.73%
- 6个月变化
- 86.93%
- 年变化
- -6.41%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值