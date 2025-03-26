Moedas / RILY
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RILY: B. Riley Financial Inc
7.25 USD 0.28 (3.72%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RILY para hoje mudou para -3.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.13 e o mais alto foi 7.90.
Veja a dinâmica do par de moedas B. Riley Financial Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RILY Notícias
- B. Riley Financial appoints BDO USA as 2025 independent auditor
- Babcock & Wilcox: Getting On The Roller-Coaster (NYSE:BW)
- Plug Power: Margin Progress Offset By Weak Order Intake And Persistent Cash Burn
- B Riley Financial Posts Q2 Profit Jump
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial projects H1 2025 net income up to $145 million
- B. Riley Securities reports $60.9 million Q2 revenue following carve-out
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- B. Riley amends credit facility with Oaktree, gains operational flexibility
- B. Riley Financial reduces debt by $15 million through bond exchange
- B. Riley Cashes In $66 Million Gain With GlassRatner Sale, Refocuses On Core Business - B. Riley Financial (NASDAQ:RILY)
- B. Riley Financial stock jumps after $117.8M sale of GlassRatner
- B. Riley Financial sells advisory services unit to TorQuest for $117.8m
- B. Riley Financial granted Nasdaq compliance extension
- RILYL stock touches 52-week low at $2.06 amid sharp annual decline
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial receives Nasdaq delinquency notice
- B. Riley Financial shares surge on debt reduction move
- B. Riley Financial cuts debt by $46 million in bond exchange
- B. Riley Financial appoints Scott Yessner as new CFO
- Hedge fund Qube unveils $105 million short position in Trump Media
- Wall Street Predicts More Growth For Digital Banking Platform Dave: Here's What You Need To Know - B. Riley Financial (NASDAQ:RILY), Dave (NASDAQ:DAVE)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- Why B. Riley Financial (RILY) Stock Is Trading Higher - B. Riley Financial (NASDAQ:RILY)
Faixa diária
7.13 7.90
Faixa anual
2.67 7.90
- Fechamento anterior
- 7.53
- Open
- 7.66
- Bid
- 7.25
- Ask
- 7.55
- Low
- 7.13
- High
- 7.90
- Volume
- 2.043 K
- Mudança diária
- -3.72%
- Mudança mensal
- 34.01%
- Mudança de 6 meses
- 87.34%
- Mudança anual
- 37.57%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh