货币 / RILY
RILY: B. Riley Financial Inc
7.52 USD 0.77 (11.41%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RILY汇率已更改11.41%。当日，交易品种以低点6.67和高点7.74进行交易。
关注B. Riley Financial Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RILY新闻
日范围
6.67 7.74
年范围
2.67 7.74
- 前一天收盘价
- 6.75
- 开盘价
- 6.75
- 卖价
- 7.52
- 买价
- 7.82
- 最低价
- 6.67
- 最高价
- 7.74
- 交易量
- 3.458 K
- 日变化
- 11.41%
- 月变化
- 39.00%
- 6个月变化
- 94.32%
- 年变化
- 42.69%
