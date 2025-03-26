Валюты / RILY
RILY: B. Riley Financial Inc
6.75 USD 0.27 (4.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RILY за сегодня изменился на 4.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.22, а максимальная — 6.83.
Следите за динамикой B. Riley Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.22 6.83
Годовой диапазон
2.67 7.43
- Предыдущее закрытие
- 6.48
- Open
- 6.60
- Bid
- 6.75
- Ask
- 7.05
- Low
- 6.22
- High
- 6.83
- Объем
- 1.631 K
- Дневное изменение
- 4.17%
- Месячное изменение
- 24.77%
- 6-месячное изменение
- 74.42%
- Годовое изменение
- 28.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.