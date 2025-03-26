QuotazioniSezioni
RILY
RILY: B. Riley Financial Inc

6.75 USD 0.41 (5.73%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RILY ha avuto una variazione del -5.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.63 e ad un massimo di 7.42.

Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.63 7.42
Intervallo Annuale
2.67 7.90
Chiusura Precedente
7.16
Apertura
7.19
Bid
6.75
Ask
7.05
Minimo
6.63
Massimo
7.42
Volume
2.110 K
Variazione giornaliera
-5.73%
Variazione Mensile
24.77%
Variazione Semestrale
74.42%
Variazione Annuale
28.08%
