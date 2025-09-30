- Visão do mercado
RF-PE: Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent
A taxa do RF-PE para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.27 e o mais alto foi 18.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RF-PE hoje?
Hoje Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (RF-PE) está avaliado em 18.42. O instrumento é negociado dentro de 0.38%, o fechamento de ontem foi 18.35, e o volume de negociação atingiu 40. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RF-PE em tempo real.
As ações de Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent pagam dividendos?
Atualmente Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent está avaliado em 18.42. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.68% e USD. Monitore os movimentos de RF-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RF-PE?
Você pode comprar ações de Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (RF-PE) pelo preço atual 18.42. Ordens geralmente são executadas perto de 18.42 ou 18.72, enquanto 40 e 0.82% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RF-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RF-PE?
Investir em Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent envolve considerar a faixa anual 16.63 - 19.01 e o preço atual 18.42. Muitos comparam 2.33% e 5.68% antes de enviar ordens em 18.42 ou 18.72. Estude as mudanças diárias de preço de RF-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações REGIONS FINANCIAL CORP?
O maior preço de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) no último ano foi 19.01. As ações oscilaram bastante dentro de 16.63 - 19.01, e a comparação com 18.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações REGIONS FINANCIAL CORP?
O menor preço de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) no ano foi 16.63. A comparação com o preço atual 18.42 e 16.63 - 19.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RF-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RF-PE?
No passado Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.35 e 5.68% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.35
- Open
- 18.27
- Bid
- 18.42
- Ask
- 18.72
- Low
- 18.27
- High
- 18.47
- Volume
- 40
- Mudança diária
- 0.38%
- Mudança mensal
- 2.33%
- Mudança de 6 meses
- 5.68%
- Mudança anual
- 5.68%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4