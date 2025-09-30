CotaçõesSeções
RF-PE: Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent

18.42 USD 0.07 (0.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RF-PE para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.27 e o mais alto foi 18.47.

Veja a dinâmica do par de moedas Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RF-PE hoje?

Hoje Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (RF-PE) está avaliado em 18.42. O instrumento é negociado dentro de 0.38%, o fechamento de ontem foi 18.35, e o volume de negociação atingiu 40. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RF-PE em tempo real.

As ações de Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent pagam dividendos?

Atualmente Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent está avaliado em 18.42. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.68% e USD. Monitore os movimentos de RF-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RF-PE?

Você pode comprar ações de Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (RF-PE) pelo preço atual 18.42. Ordens geralmente são executadas perto de 18.42 ou 18.72, enquanto 40 e 0.82% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RF-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RF-PE?

Investir em Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent envolve considerar a faixa anual 16.63 - 19.01 e o preço atual 18.42. Muitos comparam 2.33% e 5.68% antes de enviar ordens em 18.42 ou 18.72. Estude as mudanças diárias de preço de RF-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações REGIONS FINANCIAL CORP?

O maior preço de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) no último ano foi 19.01. As ações oscilaram bastante dentro de 16.63 - 19.01, e a comparação com 18.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações REGIONS FINANCIAL CORP?

O menor preço de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) no ano foi 16.63. A comparação com o preço atual 18.42 e 16.63 - 19.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RF-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RF-PE?

No passado Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.35 e 5.68% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.27 18.47
Faixa anual
16.63 19.01
Fechamento anterior
18.35
Open
18.27
Bid
18.42
Ask
18.72
Low
18.27
High
18.47
Volume
40
Mudança diária
0.38%
Mudança mensal
2.33%
Mudança de 6 meses
5.68%
Mudança anual
5.68%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4