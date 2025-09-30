- Aperçu
RF-PE: Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent
Le taux de change de RF-PE a changé de 0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.27 et à un maximum de 18.47.
Suivez la dynamique Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RF-PE aujourd'hui ?
L'action Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent est cotée à 18.42 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.38%, a clôturé hier à 18.35 et son volume d'échange a atteint 40. Le graphique en temps réel du cours de RF-PE présente ces mises à jour.
L'action Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent verse-t-elle des dividendes ?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent est actuellement valorisé à 18.42. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.68% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RF-PE.
Comment acheter des actions RF-PE ?
Vous pouvez acheter des actions Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent au cours actuel de 18.42. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.42 ou de 18.72, le 40 et le 0.82% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RF-PE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RF-PE ?
Investir dans Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.63 - 19.01 et le prix actuel 18.42. Beaucoup comparent 2.33% et 5.68% avant de passer des ordres à 18.42 ou 18.72. Consultez le graphique du cours de RF-PE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action REGIONS FINANCIAL CORP ?
Le cours le plus élevé de REGIONS FINANCIAL CORP l'année dernière était 19.01. Au cours de 16.63 - 19.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action REGIONS FINANCIAL CORP ?
Le cours le plus bas de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) sur l'année a été 16.63. Sa comparaison avec 18.42 et 16.63 - 19.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RF-PE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RF-PE a-t-elle été divisée ?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.35 et 5.68% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.35
- Ouverture
- 18.27
- Bid
- 18.42
- Ask
- 18.72
- Plus Bas
- 18.27
- Plus Haut
- 18.47
- Volume
- 40
- Changement quotidien
- 0.38%
- Changement Mensuel
- 2.33%
- Changement à 6 Mois
- 5.68%
- Changement Annuel
- 5.68%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4