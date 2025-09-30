QuotazioniSezioni
RF-PE
RF-PE: Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent

18.42 USD 0.07 (0.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RF-PE ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.27 e ad un massimo di 18.47.

Segui le dinamiche di Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RF-PE oggi?

Oggi le azioni Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent sono prezzate a 18.42. Viene scambiato all'interno di 0.38%, la chiusura di ieri è stata 18.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 40. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RF-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent pagano dividendi?

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent è attualmente valutato a 18.42. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RF-PE.

Come acquistare azioni RF-PE?

Puoi acquistare azioni Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent al prezzo attuale di 18.42. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.42 o 18.72, mentre 40 e 0.82% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RF-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RF-PE?

Investire in Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent implica considerare l'intervallo annuale 16.63 - 19.01 e il prezzo attuale 18.42. Molti confrontano 2.33% e 5.68% prima di effettuare ordini su 18.42 o 18.72. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RF-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni REGIONS FINANCIAL CORP?

Il prezzo massimo di REGIONS FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 19.01. All'interno di 16.63 - 19.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni REGIONS FINANCIAL CORP?

Il prezzo più basso di REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) nel corso dell'anno è stato 16.63. Confrontandolo con gli attuali 18.42 e 16.63 - 19.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RF-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RF-PE?

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.35 e 5.68%.

Intervallo Giornaliero
18.27 18.47
Intervallo Annuale
16.63 19.01
Chiusura Precedente
18.35
Apertura
18.27
Bid
18.42
Ask
18.72
Minimo
18.27
Massimo
18.47
Volume
40
Variazione giornaliera
0.38%
Variazione Mensile
2.33%
Variazione Semestrale
5.68%
Variazione Annuale
5.68%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4