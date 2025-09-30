- Panoramica
RF-PE: Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent
Il tasso di cambio RF-PE ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.27 e ad un massimo di 18.47.
Segui le dinamiche di Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RF-PE oggi?
Oggi le azioni Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent sono prezzate a 18.42. Viene scambiato all'interno di 0.38%, la chiusura di ieri è stata 18.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 40. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RF-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent pagano dividendi?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent è attualmente valutato a 18.42. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RF-PE.
Come acquistare azioni RF-PE?
Puoi acquistare azioni Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent al prezzo attuale di 18.42. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.42 o 18.72, mentre 40 e 0.82% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RF-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RF-PE?
Investire in Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent implica considerare l'intervallo annuale 16.63 - 19.01 e il prezzo attuale 18.42. Molti confrontano 2.33% e 5.68% prima di effettuare ordini su 18.42 o 18.72. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RF-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni REGIONS FINANCIAL CORP?
Il prezzo massimo di REGIONS FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 19.01. All'interno di 16.63 - 19.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni REGIONS FINANCIAL CORP?
Il prezzo più basso di REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) nel corso dell'anno è stato 16.63. Confrontandolo con gli attuali 18.42 e 16.63 - 19.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RF-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RF-PE?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.35 e 5.68%.
- Chiusura Precedente
- 18.35
- Apertura
- 18.27
- Bid
- 18.42
- Ask
- 18.72
- Minimo
- 18.27
- Massimo
- 18.47
- Volume
- 40
- Variazione giornaliera
- 0.38%
- Variazione Mensile
- 2.33%
- Variazione Semestrale
- 5.68%
- Variazione Annuale
- 5.68%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4