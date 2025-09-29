КотировкиРазделы
Валюты / RF-PE
Назад в Рынок акций США

RF-PE: Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent

18.44 USD 0.09 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RF-PE за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.27, а максимальная — 18.47.

Следите за динамикой Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RF-PE сегодня?

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (RF-PE) сегодня оценивается на уровне 18.44. Инструмент торгуется в пределах 0.49%, вчерашнее закрытие составило 18.35, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RF-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent?

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent в настоящее время оценивается в 18.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.79% и USD. Отслеживайте движения RF-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции RF-PE?

Вы можете купить акции Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (RF-PE) по текущей цене 18.44. Ордера обычно размещаются около 18.44 или 18.74, тогда как 35 и 0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RF-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RF-PE?

Инвестирование в Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent предполагает учет годового диапазона 16.63 - 19.01 и текущей цены 18.44. Многие сравнивают 2.44% и 5.79% перед размещением ордеров на 18.44 или 18.74. Изучайте ежедневные изменения цены RF-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REGIONS FINANCIAL CORP?

Самая высокая цена REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) за последний год составила 19.01. Акции заметно колебались в пределах 16.63 - 19.01, сравнение с 18.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REGIONS FINANCIAL CORP?

Самая низкая цена REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) за год составила 16.63. Сравнение с текущими 18.44 и 16.63 - 19.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RF-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RF-PE?

В прошлом Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.35 и 5.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.27 18.47
Годовой диапазон
16.63 19.01
Предыдущее закрытие
18.35
Open
18.27
Bid
18.44
Ask
18.74
Low
18.27
High
18.47
Объем
35
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
2.44%
6-месячное изменение
5.79%
Годовое изменение
5.79%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.