RF-PE: Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent
Курс RF-PE за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.27, а максимальная — 18.47.
Следите за динамикой Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RF-PE сегодня?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (RF-PE) сегодня оценивается на уровне 18.44. Инструмент торгуется в пределах 0.49%, вчерашнее закрытие составило 18.35, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RF-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent в настоящее время оценивается в 18.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.79% и USD. Отслеживайте движения RF-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции RF-PE?
Вы можете купить акции Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (RF-PE) по текущей цене 18.44. Ордера обычно размещаются около 18.44 или 18.74, тогда как 35 и 0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RF-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RF-PE?
Инвестирование в Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent предполагает учет годового диапазона 16.63 - 19.01 и текущей цены 18.44. Многие сравнивают 2.44% и 5.79% перед размещением ордеров на 18.44 или 18.74. Изучайте ежедневные изменения цены RF-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REGIONS FINANCIAL CORP?
Самая высокая цена REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) за последний год составила 19.01. Акции заметно колебались в пределах 16.63 - 19.01, сравнение с 18.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REGIONS FINANCIAL CORP?
Самая низкая цена REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) за год составила 16.63. Сравнение с текущими 18.44 и 16.63 - 19.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RF-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RF-PE?
В прошлом Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.35 и 5.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.35
- Open
- 18.27
- Bid
- 18.44
- Ask
- 18.74
- Low
- 18.27
- High
- 18.47
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 2.44%
- 6-месячное изменение
- 5.79%
- Годовое изменение
- 5.79%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%