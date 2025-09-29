RF-PE股票今天的价格是多少？ Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent股票今天的定价为18.42。它在0.38%范围内交易，昨天的收盘价为18.35，交易量达到40。RF-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent股票是否支付股息？ Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent目前的价值为18.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.68%和USD。实时查看图表以跟踪RF-PE走势。

如何购买RF-PE股票？ 您可以以18.42的当前价格购买Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent股票。订单通常设置在18.42或18.72附近，而40和0.82%显示市场活动。立即关注RF-PE的实时图表更新。

如何投资RF-PE股票？ 投资Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent需要考虑年度范围16.63 - 19.01和当前价格18.42。许多人在以18.42或18.72下订单之前，会比较2.33%和。实时查看RF-PE价格图表，了解每日变化。

REGIONS FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，REGIONS FINANCIAL CORP的最高价格是19.01。在16.63 - 19.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent的绩效。

REGIONS FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？ REGIONS FINANCIAL CORP（RF-PE）的最低价格为16.63。将其与当前的18.42和16.63 - 19.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RF-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。