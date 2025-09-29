报价部分
货币 / RF-PE
RF-PE: Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent

18.42 USD 0.07 (0.38%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RF-PE汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点18.27和高点18.47进行交易。

关注Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RF-PE股票今天的价格是多少？

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent股票今天的定价为18.42。它在0.38%范围内交易，昨天的收盘价为18.35，交易量达到40。RF-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent股票是否支付股息？

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent目前的价值为18.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.68%和USD。实时查看图表以跟踪RF-PE走势。

如何购买RF-PE股票？

您可以以18.42的当前价格购买Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent股票。订单通常设置在18.42或18.72附近，而40和0.82%显示市场活动。立即关注RF-PE的实时图表更新。

如何投资RF-PE股票？

投资Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent需要考虑年度范围16.63 - 19.01和当前价格18.42。许多人在以18.42或18.72下订单之前，会比较2.33%和。实时查看RF-PE价格图表，了解每日变化。

REGIONS FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REGIONS FINANCIAL CORP的最高价格是19.01。在16.63 - 19.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent的绩效。

REGIONS FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？

REGIONS FINANCIAL CORP（RF-PE）的最低价格为16.63。将其与当前的18.42和16.63 - 19.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RF-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RF-PE股票是什么时候拆分的？

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.35和5.68%中可见。

日范围
18.27 18.47
年范围
16.63 19.01
前一天收盘价
18.35
开盘价
18.27
卖价
18.42
买价
18.72
最低价
18.27
最高价
18.47
交易量
40
日变化
0.38%
月变化
2.33%
6个月变化
5.68%
年变化
5.68%
