KurseKategorien
Währungen / RF-PE
Zurück zum Aktien

RF-PE: Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent

18.42 USD 0.07 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RF-PE hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.27 bis zu einem Hoch von 18.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RF-PE heute?

Die Aktie von Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (RF-PE) notiert heute bei 18.42. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.38% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.35 und das Handelsvolumen erreichte 40. Das Live-Chart von RF-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RF-PE Dividenden?

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent wird derzeit mit 18.42 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RF-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich RF-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (RF-PE) zum aktuellen Kurs von 18.42 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.42 oder 18.72 platziert, während 40 und 0.82% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RF-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RF-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent müssen die jährliche Spanne 16.63 - 19.01 und der aktuelle Kurs 18.42 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.33% und 5.68%, bevor sie Orders zu 18.42 oder 18.72 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RF-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP?

Der höchste Kurs von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) im vergangenen Jahr lag bei 19.01. Innerhalb von 16.63 - 19.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP?

Der niedrigste Kurs von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) im Laufe des Jahres betrug 16.63. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.42 und der Spanne 16.63 - 19.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RF-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RF-PE statt?

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.35 und 5.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
18.27 18.47
Jahresspanne
16.63 19.01
Vorheriger Schlusskurs
18.35
Eröffnung
18.27
Bid
18.42
Ask
18.72
Tief
18.27
Hoch
18.47
Volumen
40
Tagesänderung
0.38%
Monatsänderung
2.33%
6-Monatsänderung
5.68%
Jahresänderung
5.68%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4