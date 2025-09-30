- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RF-PE: Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent
Der Wechselkurs von RF-PE hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.27 bis zu einem Hoch von 18.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RF-PE heute?
Die Aktie von Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (RF-PE) notiert heute bei 18.42. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.38% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.35 und das Handelsvolumen erreichte 40. Das Live-Chart von RF-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RF-PE Dividenden?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent wird derzeit mit 18.42 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RF-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich RF-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (RF-PE) zum aktuellen Kurs von 18.42 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.42 oder 18.72 platziert, während 40 und 0.82% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RF-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RF-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent müssen die jährliche Spanne 16.63 - 19.01 und der aktuelle Kurs 18.42 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.33% und 5.68%, bevor sie Orders zu 18.42 oder 18.72 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RF-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP?
Der höchste Kurs von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) im vergangenen Jahr lag bei 19.01. Innerhalb von 16.63 - 19.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP?
Der niedrigste Kurs von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PE) im Laufe des Jahres betrug 16.63. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.42 und der Spanne 16.63 - 19.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RF-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RF-PE statt?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.35 und 5.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.35
- Eröffnung
- 18.27
- Bid
- 18.42
- Ask
- 18.72
- Tief
- 18.27
- Hoch
- 18.47
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 2.33%
- 6-Monatsänderung
- 5.68%
- Jahresänderung
- 5.68%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4