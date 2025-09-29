- 概要
RF-PE: Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent
RF-PEの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり18.27の安値と18.47の高値で取引されました。
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
RF-PE株の現在の価格は？
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representの株価は本日18.42です。0.38%内で取引され、前日の終値は18.35、取引量は40に達しました。RF-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representの株は配当を出しますか？
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representの現在の価格は18.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.68%やUSDにも注目します。RF-PEの動きはライブチャートで確認できます。
RF-PE株を買う方法は？
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representの株は現在18.42で購入可能です。注文は通常18.42または18.72付近で行われ、40や0.82%が市場の動きを示します。RF-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
RF-PE株に投資する方法は？
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representへの投資では、年間の値幅16.63 - 19.01と現在の18.42を考慮します。注文は多くの場合18.42や18.72で行われる前に、2.33%や5.68%と比較されます。RF-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
REGIONS FINANCIAL CORPの株の最高値は？
REGIONS FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は19.01でした。16.63 - 19.01内で株価は大きく変動し、18.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
REGIONS FINANCIAL CORPの株の最低値は？
REGIONS FINANCIAL CORP(RF-PE)の年間最安値は16.63でした。現在の18.42や16.63 - 19.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RF-PEの動きはライブチャートで確認できます。
RF-PEの株式分割はいつ行われましたか？
Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.35、5.68%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.35
- 始値
- 18.27
- 買値
- 18.42
- 買値
- 18.72
- 安値
- 18.27
- 高値
- 18.47
- 出来高
- 40
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- 2.33%
- 6ヶ月の変化
- 5.68%
- 1年の変化
- 5.68%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
