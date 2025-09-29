クォートセクション
通貨 / RF-PE
RF-PE: Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent

18.42 USD 0.07 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RF-PEの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり18.27の安値と18.47の高値で取引されました。

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RF-PE株の現在の価格は？

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representの株価は本日18.42です。0.38%内で取引され、前日の終値は18.35、取引量は40に達しました。RF-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representの株は配当を出しますか？

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representの現在の価格は18.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.68%やUSDにも注目します。RF-PEの動きはライブチャートで確認できます。

RF-PE株を買う方法は？

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representの株は現在18.42で購入可能です。注文は通常18.42または18.72付近で行われ、40や0.82%が市場の動きを示します。RF-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。

RF-PE株に投資する方法は？

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representへの投資では、年間の値幅16.63 - 19.01と現在の18.42を考慮します。注文は多くの場合18.42や18.72で行われる前に、2.33%や5.68%と比較されます。RF-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

REGIONS FINANCIAL CORPの株の最高値は？

REGIONS FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は19.01でした。16.63 - 19.01内で株価は大きく変動し、18.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

REGIONS FINANCIAL CORPの株の最低値は？

REGIONS FINANCIAL CORP(RF-PE)の年間最安値は16.63でした。現在の18.42や16.63 - 19.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RF-PEの動きはライブチャートで確認できます。

RF-PEの株式分割はいつ行われましたか？

Regions Financial Corporation Depositary Shares, Each Representは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.35、5.68%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.27 18.47
1年のレンジ
16.63 19.01
以前の終値
18.35
始値
18.27
買値
18.42
買値
18.72
安値
18.27
高値
18.47
出来高
40
1日の変化
0.38%
1ヶ月の変化
2.33%
6ヶ月の変化
5.68%
1年の変化
5.68%
