CotaçõesSeções
Moedas / RF-PC
Voltar para Ações

RF-PC: Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent

24.64 USD 0.08 (0.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RF-PC para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.54 e o mais alto foi 24.76.

Veja a dinâmica do par de moedas Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RF-PC hoje?

Hoje Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) está avaliado em 24.64. O instrumento é negociado dentro de 0.33%, o fechamento de ontem foi 24.56, e o volume de negociação atingiu 60. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RF-PC em tempo real.

As ações de Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent pagam dividendos?

Atualmente Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent está avaliado em 24.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.12% e USD. Monitore os movimentos de RF-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RF-PC?

Você pode comprar ações de Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) pelo preço atual 24.64. Ordens geralmente são executadas perto de 24.64 ou 24.94, enquanto 60 e 0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RF-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RF-PC?

Investir em Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent envolve considerar a faixa anual 22.66 - 25.58 e o preço atual 24.64. Muitos comparam 2.80% e 5.12% antes de enviar ordens em 24.64 ou 24.94. Estude as mudanças diárias de preço de RF-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações REGIONS FINANCIAL CORP?

O maior preço de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) no último ano foi 25.58. As ações oscilaram bastante dentro de 22.66 - 25.58, e a comparação com 24.56 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações REGIONS FINANCIAL CORP?

O menor preço de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) no ano foi 22.66. A comparação com o preço atual 24.64 e 22.66 - 25.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RF-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RF-PC?

No passado Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.56 e 5.12% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.54 24.76
Faixa anual
22.66 25.58
Fechamento anterior
24.56
Open
24.55
Bid
24.64
Ask
24.94
Low
24.54
High
24.76
Volume
60
Mudança diária
0.33%
Mudança mensal
2.80%
Mudança de 6 meses
5.12%
Mudança anual
5.12%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4