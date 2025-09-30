- Visão do mercado
RF-PC: Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent
A taxa do RF-PC para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.54 e o mais alto foi 24.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RF-PC hoje?
Hoje Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) está avaliado em 24.64. O instrumento é negociado dentro de 0.33%, o fechamento de ontem foi 24.56, e o volume de negociação atingiu 60. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RF-PC em tempo real.
As ações de Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent pagam dividendos?
Atualmente Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent está avaliado em 24.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.12% e USD. Monitore os movimentos de RF-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RF-PC?
Você pode comprar ações de Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) pelo preço atual 24.64. Ordens geralmente são executadas perto de 24.64 ou 24.94, enquanto 60 e 0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RF-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RF-PC?
Investir em Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent envolve considerar a faixa anual 22.66 - 25.58 e o preço atual 24.64. Muitos comparam 2.80% e 5.12% antes de enviar ordens em 24.64 ou 24.94. Estude as mudanças diárias de preço de RF-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações REGIONS FINANCIAL CORP?
O maior preço de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) no último ano foi 25.58. As ações oscilaram bastante dentro de 22.66 - 25.58, e a comparação com 24.56 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações REGIONS FINANCIAL CORP?
O menor preço de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) no ano foi 22.66. A comparação com o preço atual 24.64 e 22.66 - 25.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RF-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RF-PC?
No passado Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.56 e 5.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.56
- Open
- 24.55
- Bid
- 24.64
- Ask
- 24.94
- Low
- 24.54
- High
- 24.76
- Volume
- 60
- Mudança diária
- 0.33%
- Mudança mensal
- 2.80%
- Mudança de 6 meses
- 5.12%
- Mudança anual
- 5.12%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4