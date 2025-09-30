- Panoramica
RF-PC: Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent
Il tasso di cambio RF-PC ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.54 e ad un massimo di 24.76.
Segui le dinamiche di Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RF-PC oggi?
Oggi le azioni Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent sono prezzate a 24.64. Viene scambiato all'interno di 0.33%, la chiusura di ieri è stata 24.56 e il volume degli scambi ha raggiunto 60. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RF-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent pagano dividendi?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent è attualmente valutato a 24.64. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RF-PC.
Come acquistare azioni RF-PC?
Puoi acquistare azioni Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent al prezzo attuale di 24.64. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.64 o 24.94, mentre 60 e 0.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RF-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RF-PC?
Investire in Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent implica considerare l'intervallo annuale 22.66 - 25.58 e il prezzo attuale 24.64. Molti confrontano 2.80% e 5.12% prima di effettuare ordini su 24.64 o 24.94. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RF-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni REGIONS FINANCIAL CORP?
Il prezzo massimo di REGIONS FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 25.58. All'interno di 22.66 - 25.58, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.56 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni REGIONS FINANCIAL CORP?
Il prezzo più basso di REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) nel corso dell'anno è stato 22.66. Confrontandolo con gli attuali 24.64 e 22.66 - 25.58 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RF-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RF-PC?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.56 e 5.12%.
- Chiusura Precedente
- 24.56
- Apertura
- 24.55
- Bid
- 24.64
- Ask
- 24.94
- Minimo
- 24.54
- Massimo
- 24.76
- Volume
- 60
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- 2.80%
- Variazione Semestrale
- 5.12%
- Variazione Annuale
- 5.12%
