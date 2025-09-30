QuotazioniSezioni
RF-PC: Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent

24.64 USD 0.08 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RF-PC ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.54 e ad un massimo di 24.76.

Segui le dinamiche di Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RF-PC oggi?

Oggi le azioni Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent sono prezzate a 24.64. Viene scambiato all'interno di 0.33%, la chiusura di ieri è stata 24.56 e il volume degli scambi ha raggiunto 60. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RF-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent pagano dividendi?

Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent è attualmente valutato a 24.64. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RF-PC.

Come acquistare azioni RF-PC?

Puoi acquistare azioni Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent al prezzo attuale di 24.64. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.64 o 24.94, mentre 60 e 0.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RF-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RF-PC?

Investire in Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent implica considerare l'intervallo annuale 22.66 - 25.58 e il prezzo attuale 24.64. Molti confrontano 2.80% e 5.12% prima di effettuare ordini su 24.64 o 24.94. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RF-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni REGIONS FINANCIAL CORP?

Il prezzo massimo di REGIONS FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 25.58. All'interno di 22.66 - 25.58, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.56 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni REGIONS FINANCIAL CORP?

Il prezzo più basso di REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) nel corso dell'anno è stato 22.66. Confrontandolo con gli attuali 24.64 e 22.66 - 25.58 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RF-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RF-PC?

Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.56 e 5.12%.

Intervallo Giornaliero
24.54 24.76
Intervallo Annuale
22.66 25.58
Chiusura Precedente
24.56
Apertura
24.55
Bid
24.64
Ask
24.94
Minimo
24.54
Massimo
24.76
Volume
60
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
2.80%
Variazione Semestrale
5.12%
Variazione Annuale
5.12%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4