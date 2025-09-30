- Übersicht
RF-PC: Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent
Der Wechselkurs von RF-PC hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.54 bis zu einem Hoch von 24.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RF-PC heute?
Die Aktie von Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) notiert heute bei 24.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.56 und das Handelsvolumen erreichte 60. Das Live-Chart von RF-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RF-PC Dividenden?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent wird derzeit mit 24.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RF-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich RF-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) zum aktuellen Kurs von 24.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.64 oder 24.94 platziert, während 60 und 0.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RF-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RF-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent müssen die jährliche Spanne 22.66 - 25.58 und der aktuelle Kurs 24.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.80% und 5.12%, bevor sie Orders zu 24.64 oder 24.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RF-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP?
Der höchste Kurs von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) im vergangenen Jahr lag bei 25.58. Innerhalb von 22.66 - 25.58 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.56 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP?
Der niedrigste Kurs von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) im Laufe des Jahres betrug 22.66. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.64 und der Spanne 22.66 - 25.58 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RF-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RF-PC statt?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.56 und 5.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.56
- Eröffnung
- 24.55
- Bid
- 24.64
- Ask
- 24.94
- Tief
- 24.54
- Hoch
- 24.76
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 2.80%
- 6-Monatsänderung
- 5.12%
- Jahresänderung
- 5.12%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4