RF-PC: Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent

24.64 USD 0.08 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RF-PC hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.54 bis zu einem Hoch von 24.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RF-PC heute?

Die Aktie von Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) notiert heute bei 24.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.56 und das Handelsvolumen erreichte 60. Das Live-Chart von RF-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RF-PC Dividenden?

Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent wird derzeit mit 24.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RF-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich RF-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) zum aktuellen Kurs von 24.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.64 oder 24.94 platziert, während 60 und 0.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RF-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RF-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent müssen die jährliche Spanne 22.66 - 25.58 und der aktuelle Kurs 24.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.80% und 5.12%, bevor sie Orders zu 24.64 oder 24.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RF-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP?

Der höchste Kurs von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) im vergangenen Jahr lag bei 25.58. Innerhalb von 22.66 - 25.58 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.56 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP?

Der niedrigste Kurs von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) im Laufe des Jahres betrug 22.66. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.64 und der Spanne 22.66 - 25.58 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RF-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RF-PC statt?

Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.56 und 5.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.54 24.76
Jahresspanne
22.66 25.58
Vorheriger Schlusskurs
24.56
Eröffnung
24.55
Bid
24.64
Ask
24.94
Tief
24.54
Hoch
24.76
Volumen
60
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
2.80%
6-Monatsänderung
5.12%
Jahresänderung
5.12%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4