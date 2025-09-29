- Panorámica
RF-PC: Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent
El tipo de cambio de RF-PC de hoy ha cambiado un 0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.54, mientras que el máximo ha alcanzado 24.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RF-PC hoy?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) se evalúa hoy en 24.64. El instrumento se negocia dentro de 0.33%; el cierre de ayer ha sido 24.56 y el volumen comercial ha alcanzado 60. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RF-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent se evalúa actualmente en 24.64. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.12% y USD. Monitoree los movimientos de RF-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RF-PC?
Puede comprar acciones de Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) al precio actual de 24.64. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.64 o 24.94, mientras que 60 y 0.37% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RF-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RF-PC?
Invertir en Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent implica tener en cuenta el rango anual 22.66 - 25.58 y el precio actual 24.64. Muchos comparan 2.80% y 5.12% antes de colocar órdenes en 24.64 o 24.94. Estudie los cambios diarios de precios de RF-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de REGIONS FINANCIAL CORP?
El precio más alto de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) en el último año ha sido 25.58. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.66 - 25.58, una comparación con 24.56 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de REGIONS FINANCIAL CORP?
El precio más bajo de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) para el año ha sido 22.66. La comparación con los actuales 24.64 y 22.66 - 25.58 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RF-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RF-PC?
En el pasado, Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.56 y 5.12% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.56
- Open
- 24.55
- Bid
- 24.64
- Ask
- 24.94
- Low
- 24.54
- High
- 24.76
- Volumen
- 60
- Cambio diario
- 0.33%
- Cambio mensual
- 2.80%
- Cambio a 6 meses
- 5.12%
- Cambio anual
- 5.12%
- Act.
