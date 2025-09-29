- Обзор рынка
RF-PC: Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent
Курс RF-PC за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.54, а максимальная — 24.76.
Следите за динамикой Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RF-PC сегодня?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) сегодня оценивается на уровне 24.60. Инструмент торгуется в пределах 0.16%, вчерашнее закрытие составило 24.56, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RF-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent?
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent в настоящее время оценивается в 24.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.95% и USD. Отслеживайте движения RF-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции RF-PC?
Вы можете купить акции Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) по текущей цене 24.60. Ордера обычно размещаются около 24.60 или 24.90, тогда как 51 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RF-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RF-PC?
Инвестирование в Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent предполагает учет годового диапазона 22.66 - 25.58 и текущей цены 24.60. Многие сравнивают 2.63% и 4.95% перед размещением ордеров на 24.60 или 24.90. Изучайте ежедневные изменения цены RF-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REGIONS FINANCIAL CORP?
Самая высокая цена REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) за последний год составила 25.58. Акции заметно колебались в пределах 22.66 - 25.58, сравнение с 24.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REGIONS FINANCIAL CORP?
Самая низкая цена REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) за год составила 22.66. Сравнение с текущими 24.60 и 22.66 - 25.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RF-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RF-PC?
В прошлом Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.56 и 4.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.56
- Open
- 24.55
- Bid
- 24.60
- Ask
- 24.90
- Low
- 24.54
- High
- 24.76
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 2.63%
- 6-месячное изменение
- 4.95%
- Годовое изменение
- 4.95%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%