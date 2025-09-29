КотировкиРазделы
RF-PC: Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent

24.60 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RF-PC за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.54, а максимальная — 24.76.

Следите за динамикой Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RF-PC сегодня?

Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) сегодня оценивается на уровне 24.60. Инструмент торгуется в пределах 0.16%, вчерашнее закрытие составило 24.56, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RF-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent?

Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent в настоящее время оценивается в 24.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.95% и USD. Отслеживайте движения RF-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции RF-PC?

Вы можете купить акции Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent (RF-PC) по текущей цене 24.60. Ордера обычно размещаются около 24.60 или 24.90, тогда как 51 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RF-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RF-PC?

Инвестирование в Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent предполагает учет годового диапазона 22.66 - 25.58 и текущей цены 24.60. Многие сравнивают 2.63% и 4.95% перед размещением ордеров на 24.60 или 24.90. Изучайте ежедневные изменения цены RF-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REGIONS FINANCIAL CORP?

Самая высокая цена REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) за последний год составила 25.58. Акции заметно колебались в пределах 22.66 - 25.58, сравнение с 24.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REGIONS FINANCIAL CORP?

Самая низкая цена REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PC) за год составила 22.66. Сравнение с текущими 24.60 и 22.66 - 25.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RF-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RF-PC?

В прошлом Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.56 и 4.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.54 24.76
Годовой диапазон
22.66 25.58
Предыдущее закрытие
24.56
Open
24.55
Bid
24.60
Ask
24.90
Low
24.54
High
24.76
Объем
51
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
2.63%
6-месячное изменение
4.95%
Годовое изменение
4.95%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.