Курс RF-PC за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.54, а максимальная — 24.76.

Следите за динамикой Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.