RF-PC: Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent
今日RF-PC汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点24.54和高点24.76进行交易。
关注Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
RF-PC股票今天的价格是多少？
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent股票今天的定价为24.64。它在0.33%范围内交易，昨天的收盘价为24.56，交易量达到60。RF-PC的实时价格图表显示了这些更新。
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent股票是否支付股息？
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent目前的价值为24.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.12%和USD。实时查看图表以跟踪RF-PC走势。
如何购买RF-PC股票？
您可以以24.64的当前价格购买Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent股票。订单通常设置在24.64或24.94附近，而60和0.37%显示市场活动。立即关注RF-PC的实时图表更新。
如何投资RF-PC股票？
投资Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent需要考虑年度范围22.66 - 25.58和当前价格24.64。许多人在以24.64或24.94下订单之前，会比较2.80%和。实时查看RF-PC价格图表，了解每日变化。
REGIONS FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REGIONS FINANCIAL CORP的最高价格是25.58。在22.66 - 25.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent的绩效。
REGIONS FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？
REGIONS FINANCIAL CORP（RF-PC）的最低价格为22.66。将其与当前的24.64和22.66 - 25.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RF-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RF-PC股票是什么时候拆分的？
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.56和5.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.56
- 开盘价
- 24.55
- 卖价
- 24.64
- 买价
- 24.94
- 最低价
- 24.54
- 最高价
- 24.76
- 交易量
- 60
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 2.80%
- 6个月变化
- 5.12%
- 年变化
- 5.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值