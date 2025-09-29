- 概要
RF-PC: Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent
RF-PCの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり24.54の安値と24.76の高値で取引されました。
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
RF-PC株の現在の価格は？
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representの株価は本日24.64です。0.33%内で取引され、前日の終値は24.56、取引量は60に達しました。RF-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representの株は配当を出しますか？
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representの現在の価格は24.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.12%やUSDにも注目します。RF-PCの動きはライブチャートで確認できます。
RF-PC株を買う方法は？
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representの株は現在24.64で購入可能です。注文は通常24.64または24.94付近で行われ、60や0.37%が市場の動きを示します。RF-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
RF-PC株に投資する方法は？
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representへの投資では、年間の値幅22.66 - 25.58と現在の24.64を考慮します。注文は多くの場合24.64や24.94で行われる前に、2.80%や5.12%と比較されます。RF-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
REGIONS FINANCIAL CORPの株の最高値は？
REGIONS FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は25.58でした。22.66 - 25.58内で株価は大きく変動し、24.56と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
REGIONS FINANCIAL CORPの株の最低値は？
REGIONS FINANCIAL CORP(RF-PC)の年間最安値は22.66でした。現在の24.64や22.66 - 25.58と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RF-PCの動きはライブチャートで確認できます。
RF-PCの株式分割はいつ行われましたか？
Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.56、5.12%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.56
- 始値
- 24.55
- 買値
- 24.64
- 買値
- 24.94
- 安値
- 24.54
- 高値
- 24.76
- 出来高
- 60
- 1日の変化
- 0.33%
- 1ヶ月の変化
- 2.80%
- 6ヶ月の変化
- 5.12%
- 1年の変化
- 5.12%
