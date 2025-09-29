クォートセクション
通貨 / RF-PC
RF-PC: Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Represent

24.64 USD 0.08 (0.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RF-PCの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり24.54の安値と24.76の高値で取引されました。

Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

RF-PC株の現在の価格は？

Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representの株価は本日24.64です。0.33%内で取引され、前日の終値は24.56、取引量は60に達しました。RF-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representの株は配当を出しますか？

Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representの現在の価格は24.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.12%やUSDにも注目します。RF-PCの動きはライブチャートで確認できます。

RF-PC株を買う方法は？

Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representの株は現在24.64で購入可能です。注文は通常24.64または24.94付近で行われ、60や0.37%が市場の動きを示します。RF-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

RF-PC株に投資する方法は？

Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representへの投資では、年間の値幅22.66 - 25.58と現在の24.64を考慮します。注文は多くの場合24.64や24.94で行われる前に、2.80%や5.12%と比較されます。RF-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

REGIONS FINANCIAL CORPの株の最高値は？

REGIONS FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は25.58でした。22.66 - 25.58内で株価は大きく変動し、24.56と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

REGIONS FINANCIAL CORPの株の最低値は？

REGIONS FINANCIAL CORP(RF-PC)の年間最安値は22.66でした。現在の24.64や22.66 - 25.58と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RF-PCの動きはライブチャートで確認できます。

RF-PCの株式分割はいつ行われましたか？

Regions Financial Corporation Depositary Shares, each Representは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.56、5.12%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.54 24.76
1年のレンジ
22.66 25.58
以前の終値
24.56
始値
24.55
買値
24.64
買値
24.94
安値
24.54
高値
24.76
出来高
60
1日の変化
0.33%
1ヶ月の変化
2.80%
6ヶ月の変化
5.12%
1年の変化
5.12%
