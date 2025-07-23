Moedas / REPL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
REPL: Replimune Group Inc
3.17 USD 2.54 (44.48%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do REPL para hoje mudou para -44.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.12 e o mais alto foi 4.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Replimune Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REPL Notícias
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Replimune realiza reunião com FDA para discutir rejeição de medicamento para melanoma
- Replimune holds FDA meeting to discuss melanoma drug rejection
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Replimune stock steady as H.C. Wainwright maintains Neutral rating
- Hill, Replimune CFO, sells $49k in REPL stock
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Jefferies lowers Replimune Group stock price target to $8 from $10
- Replimune (REPL) Q1 Loss Widens 61%
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is Replimune Stock Trading Lower On Monday? - Replimune Group (NASDAQ:REPL)
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Replimune stock plunges after FDA cancer drug rejection details emerge
- Kosmos Energy Posts Downbeat Q2 Results, Joins HilleVax And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - HilleVax (NASDAQ:HLVX), Kosmos Energy (NYSE:KOS)
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Why Is Replimune Stock (NASDAQ:REPL) Exploding? - TipRanks.com
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- Cantor Fitzgerald upgrades Replimune stock rating on FDA leadership change
- US Stocks Edge Higher; Kraft Heinz Earnings Top Views - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- This Centene Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Centene (NYSE:CNC), Boot Barn Holdings (NYSE:BOOT)
- BMO Capital downgrades Replimune stock to Underperform after CRL
Faixa diária
3.12 4.43
Faixa anual
2.68 16.55
- Fechamento anterior
- 5.71
- Open
- 4.12
- Bid
- 3.17
- Ask
- 3.47
- Low
- 3.12
- High
- 4.43
- Volume
- 30.724 K
- Mudança diária
- -44.48%
- Mudança mensal
- -42.57%
- Mudança de 6 meses
- -67.25%
- Mudança anual
- -70.73%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh