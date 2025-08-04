Valute / REPL
REPL: Replimune Group Inc
3.22 USD 0.24 (6.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio REPL ha avuto una variazione del -6.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.22 e ad un massimo di 3.48.
Segui le dinamiche di Replimune Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
REPL News
Intervallo Giornaliero
3.22 3.48
Intervallo Annuale
2.68 16.55
- Chiusura Precedente
- 3.46
- Apertura
- 3.40
- Bid
- 3.22
- Ask
- 3.52
- Minimo
- 3.22
- Massimo
- 3.48
- Volume
- 9.541 K
- Variazione giornaliera
- -6.94%
- Variazione Mensile
- -41.67%
- Variazione Semestrale
- -66.74%
- Variazione Annuale
- -70.27%
20 settembre, sabato