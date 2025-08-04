QuotazioniSezioni
Valute / REPL
Tornare a Azioni

REPL: Replimune Group Inc

3.22 USD 0.24 (6.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio REPL ha avuto una variazione del -6.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.22 e ad un massimo di 3.48.

Segui le dinamiche di Replimune Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

REPL News

Intervallo Giornaliero
3.22 3.48
Intervallo Annuale
2.68 16.55
Chiusura Precedente
3.46
Apertura
3.40
Bid
3.22
Ask
3.52
Minimo
3.22
Massimo
3.48
Volume
9.541 K
Variazione giornaliera
-6.94%
Variazione Mensile
-41.67%
Variazione Semestrale
-66.74%
Variazione Annuale
-70.27%
20 settembre, sabato