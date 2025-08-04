통화 / REPL
REPL: Replimune Group Inc
3.22 USD 0.24 (6.94%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
REPL 환율이 오늘 -6.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.22이고 고가는 3.48이었습니다.
Replimune Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
REPL News
- Why Replimune Stock Was Tumbling Again Today
- Replimune 주가 보합세, H.C. Wainwright ’중립’ 등급 유지
- Replimune stock unchanged as H.C. Wainwright maintains Neutral rating
- 레플리뮨, JP모건, 규제 우려로 투자의견 강등
- Replimune stock rating downgraded by JPMorgan on regulatory concerns
- Why Replimune Stock Plummeted by Almost 40% Today
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- 레플리뮨 그룹, FDA 회의 후 주가 급락
- Replimune stock plunges after FDA meeting fails to clear path forward
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- 레플리뮨, 흑색종 치료제 거부 관련 FDA와 회의
- Replimune holds FDA meeting to discuss melanoma drug rejection
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Replimune stock steady as H.C. Wainwright maintains Neutral rating
- Hill, Replimune CFO, sells $49k in REPL stock
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Jefferies lowers Replimune Group stock price target to $8 from $10
- Replimune (REPL) Q1 Loss Widens 61%
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is Replimune Stock Trading Lower On Monday? - Replimune Group (NASDAQ:REPL)
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Replimune stock plunges after FDA cancer drug rejection details emerge
일일 변동 비율
3.22 3.48
년간 변동
2.68 16.55
- 3.46
- 3.40
- 3.22
- 3.52
- 3.22
- 3.48
- 9.541 K
- -6.94%
- -41.67%
- -66.74%
- -70.27%
