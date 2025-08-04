Währungen / REPL
REPL: Replimune Group Inc
3.34 USD 0.12 (3.47%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REPL hat sich für heute um -3.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.25 bis zu einem Hoch von 3.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Replimune Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.25 3.48
Jahresspanne
2.68 16.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.46
- Eröffnung
- 3.42
- Bid
- 3.34
- Ask
- 3.64
- Tief
- 3.25
- Hoch
- 3.48
- Volumen
- 3.524 K
- Tagesänderung
- -3.47%
- Monatsänderung
- -39.49%
- 6-Monatsänderung
- -65.50%
- Jahresänderung
- -69.16%
