KurseKategorien
Währungen / REPL
Zurück zum Aktien

REPL: Replimune Group Inc

3.34 USD 0.12 (3.47%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von REPL hat sich für heute um -3.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.25 bis zu einem Hoch von 3.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Replimune Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

REPL News

Tagesspanne
3.25 3.48
Jahresspanne
2.68 16.55
Vorheriger Schlusskurs
3.46
Eröffnung
3.42
Bid
3.34
Ask
3.64
Tief
3.25
Hoch
3.48
Volumen
3.524 K
Tagesänderung
-3.47%
Monatsänderung
-39.49%
6-Monatsänderung
-65.50%
Jahresänderung
-69.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K