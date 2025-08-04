Devises / REPL
REPL: Replimune Group Inc
3.22 USD 0.24 (6.94%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de REPL a changé de -6.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.22 et à un maximum de 3.48.
Suivez la dynamique Replimune Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
REPL Nouvelles
- Why Replimune Stock Was Tumbling Again Today
- L’action de Replimune inchangée alors que H.C. Wainwright maintient sa note Neutre
- JPMorgan dégrade la note de Replimune en raison de préoccupations réglementaires
- Why Replimune Stock Plummeted by Almost 40% Today
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Le cours de Replimune s’effondre après l’échec d’une réunion avec la FDA
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Replimune tient une réunion avec la FDA pour discuter du rejet de son médicament contre le mélanome
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Replimune stock steady as H.C. Wainwright maintains Neutral rating
- Hill, Replimune CFO, sells $49k in REPL stock
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Jefferies lowers Replimune Group stock price target to $8 from $10
- Replimune (REPL) Q1 Loss Widens 61%
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is Replimune Stock Trading Lower On Monday? - Replimune Group (NASDAQ:REPL)
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Replimune stock plunges after FDA cancer drug rejection details emerge
Range quotidien
3.22 3.48
Range Annuel
2.68 16.55
- Clôture Précédente
- 3.46
- Ouverture
- 3.40
- Bid
- 3.22
- Ask
- 3.52
- Plus Bas
- 3.22
- Plus Haut
- 3.48
- Volume
- 9.541 K
- Changement quotidien
- -6.94%
- Changement Mensuel
- -41.67%
- Changement à 6 Mois
- -66.74%
- Changement Annuel
- -70.27%
