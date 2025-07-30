通貨 / REPL
REPL: Replimune Group Inc
3.46 USD 2.25 (39.40%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
REPLの今日の為替レートは、-39.40%変化しました。日中、通貨は1あたり3.12の安値と4.43の高値で取引されました。
Replimune Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
REPL News
- Why Replimune Stock Plummeted by Almost 40% Today
- レプリミューン株、FDA会議で進展なく急落
- Replimune stock plunges after FDA meeting fails to clear path forward
- レプリミューン、メラノーマ薬剤却下に関するFDA会議を実施
- Replimune holds FDA meeting to discuss melanoma drug rejection
- Replimune stock steady as H.C. Wainwright maintains Neutral rating
- Hill, Replimune CFO, sells $49k in REPL stock
- Jefferies lowers Replimune Group stock price target to $8 from $10
- Replimune (REPL) Q1 Loss Widens 61%
- Why Is Replimune Stock Trading Lower On Monday? - Replimune Group (NASDAQ:REPL)
- Replimune stock plunges after FDA cancer drug rejection details emerge
- Why Is Replimune Stock (NASDAQ:REPL) Exploding? - TipRanks.com
1日のレンジ
3.12 4.43
1年のレンジ
2.68 16.55
- 以前の終値
- 5.71
- 始値
- 4.12
- 買値
- 3.46
- 買値
- 3.76
- 安値
- 3.12
- 高値
- 4.43
- 出来高
- 41.874 K
- 1日の変化
- -39.40%
- 1ヶ月の変化
- -37.32%
- 6ヶ月の変化
- -64.26%
- 1年の変化
- -68.05%
