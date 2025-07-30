クォートセクション
通貨 / REPL
REPL: Replimune Group Inc

3.46 USD 2.25 (39.40%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

REPLの今日の為替レートは、-39.40%変化しました。日中、通貨は1あたり3.12の安値と4.43の高値で取引されました。

Replimune Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.12 4.43
1年のレンジ
2.68 16.55
以前の終値
5.71
始値
4.12
買値
3.46
買値
3.76
安値
3.12
高値
4.43
出来高
41.874 K
1日の変化
-39.40%
1ヶ月の変化
-37.32%
6ヶ月の変化
-64.26%
1年の変化
-68.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K