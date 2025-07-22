Валюты / REPL
REPL: Replimune Group Inc
5.79 USD 0.12 (2.12%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REPL за сегодня изменился на 2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.60, а максимальная — 5.84.
Следите за динамикой Replimune Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости REPL
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Replimune stock steady as H.C. Wainwright maintains Neutral rating
- Hill, Replimune CFO, sells $49k in REPL stock
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Jefferies lowers Replimune Group stock price target to $8 from $10
- Replimune (REPL) Q1 Loss Widens 61%
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is Replimune Stock Trading Lower On Monday? - Replimune Group (NASDAQ:REPL)
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Replimune stock plunges after FDA cancer drug rejection details emerge
- Kosmos Energy Posts Downbeat Q2 Results, Joins HilleVax And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - HilleVax (NASDAQ:HLVX), Kosmos Energy (NYSE:KOS)
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Why Is Replimune Stock (NASDAQ:REPL) Exploding? - TipRanks.com
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- Cantor Fitzgerald upgrades Replimune stock rating on FDA leadership change
- US Stocks Edge Higher; Kraft Heinz Earnings Top Views - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- This Centene Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Centene (NYSE:CNC), Boot Barn Holdings (NYSE:BOOT)
- BMO Capital downgrades Replimune stock to Underperform after CRL
- Barclays downgrades Replimune Group stock rating to Equalweight on FDA rejection
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.40%
- Leerink Partners downgrades Replimune stock on FDA rejection letter
Дневной диапазон
5.60 5.84
Годовой диапазон
2.68 16.55
- Предыдущее закрытие
- 5.67
- Open
- 5.65
- Bid
- 5.79
- Ask
- 6.09
- Low
- 5.60
- High
- 5.84
- Объем
- 6.798 K
- Дневное изменение
- 2.12%
- Месячное изменение
- 4.89%
- 6-месячное изменение
- -40.19%
- Годовое изменение
- -46.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.